Catean lugar usado como casino ilegal en Hermosillo; retiran 11 máquinas tragamonedas

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Municipal de Hermosillo, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en las calles Monteverde y Granados, colonia Jacinto López, logrando asegurar 11 máquinas tragamonedas. El operativo, realizado el pasado 25 de agosto, permitió recolectar los indicios relacionados con posibles actividades ilícitas.

En el lugar se localizaron los dispositivos electrónicos, mismas que fueron retiradas y trasladadas conforme a los protocolos legales vigentes. Todos los objetos quedaron debidamente embalados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación y establecer las responsabilidades correspondientes.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso de investigar con rigor, combatir los delitos que afectan la tranquilidad social y garantizar que la ley se cumpla en estricto apego al debido proceso", se lee en el comunicado.

Hace solo unos ocurrió un caso similar en Hermosillo. Personal de la AMIC y de la Policía Municipal efectuaron un operativo que derivó en la incautación de 12 máquinas tragamonedas. Dicha acción se realizó en un inmueble que funciona como establecimiento comercial, ubicado en el bulevar Coyote Iguana, de la colonia Palo Verde Indeur, al sur de la capital sonorense, donde se entrevistó a una empleada del lugar.

La persona manifestó tener 2 semanas laborando en el negocio y señaló que su función era únicamente atender, desconociendo que las máquinas tragamonedas estuvieran prohibidas. Como resultado del operativo, se aseguraron los 12 dispositivos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas para continuar con la carpeta de investigación correspondiente.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora