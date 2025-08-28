Ciclista es asesinado en la colonia Beltrones de Ciudad Obregón; le disparan en el pecho y muere en segundos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia regresó a Ciudad Obregón este jueves 28 de agosto de 2025, después de que un ciclista fue asesinado a temprana hora en la colonia Beltrones. La víctima recibió un impacto mortal de bala en el pecho, lo que fue suficiente para arrebatarle la vida; los hechos sucedieron a las 7:00 horas. Aquí te compartimos los detalles.

De acuerdo con información extraoficial de los hechos, el ciclista iba cruzando un puente peatonal cuando fue atacado a balazos por personas no identificadas y quedó tirado entre la calle Camelia Blanca y Persimo, en la colonia Beltrones, tras haber sido acribillado. Sin embargo, aunque el cuerpo fue encontrado hasta las 7:00 horas, el suceso habría ocurrido realmente a la medianoche del pasado miércoles 27 de agosto y durante los primeros minutos de este jueves, esto según información que compartieron los familiares de la víctima.

El ciclista iba a bordo de una bicicleta rodado 24, la cual quedó a un lado del cuerpo, que terminó tendido sobre la tierra, tras recibir un balazo directo en el pecho. Se sabe que la víctima vestía un short de color verde y tenía sandalias; el sujeto no tenía playera. Después de que se diera a conocer que el cuerpo fue encontrado a las 7:00 horas, esto con una llamada al 911, al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y, posteriormente, elementos periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Identifican a la víctima

De acuerdo con información compartida en lugar de los hechos, el ciclista fue identificado como Gregorio Leonardo R. B., de 36 años. Vecinos y testigos afirman que el hombre vive en el sector. Pero hasta la publicación de esta nota no se tienen más datos.

De los presuntos agresores poco se sabe; serán las autoridades las encargadas de dar con ellos mediante investigaciones.

Así quedó el lugar de los hechos

Descubren cadáver en el Valle del Yaqui

El pasado lunes se encontró un cuerpo del sexo masculino en el Campo 30 del Valle del Yaqui en un campo agrícola ubicado por la calle 3 entre 300 y 400. Cabe señalar que durante días, Ciudad Obregón se había mantenido en calma sin hechos violentos, pero nuevamente se registró esta agresión armada este jueves.

