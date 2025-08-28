Código Rojo en la GAM: Motociclista muere tras ser arrollado por camioneta que huyó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 28 de agosto, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y del Servicio de Emergencia desplegaron un operativo en inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), luego de que se reportara un accidente fatal: El conductor de una camioneta atropelló a un motociclista, quien perdió la vida de forma inmediata.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la mañana de este juves, alrededor de las 08:40 horas, tiempo local, en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y Othón de Mendizábal, en la colonia Nueva Industrial Vallejo. La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, circulaba en su motocicleta cuando fue embestido por una camioneta que tras el impacto se retiró del lugar sin brindar auxilio.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El responsable del siniestro huyó hacia una dirección desconocida. Foto: Facebook

Testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Al sitio llegaron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, quienes acordonaron la zona para resguardar la escena del accidente. La vialidad quedó parcialmente cerrada y solo dos carriles se mantuvieron habilitados para la circulación, lo que provocó afectaciones en el tránsito durante la mañana.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron el deceso de la víctima y cubrieron su cuerpo con una manta azul, tal como dicta el protocolo en estos casos. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX) también se presentó en el lugar con el objetivo de realizar el levantamiento del cuerpo y recabar las primeras evidencias que permitan esclarecer la dinámica del percance.

La motocicleta de la víctima quedó tendida en la vía, lo que reflejó la magnitud del golpe recibido. Las autoridades iniciaron un operativo de rastreo con apoyo de las cámaras de videovigilancia del C5, con el fin de localizar al conductor responsable que escapó de la escena. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del motociclista fallecido ni detalles sobre el conductor prófugo.

Fuente: Tribuna