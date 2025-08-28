Daniel entró a casa ajena, abusó de adulta mayor y le robó en Sonora; ya fue sentenciado

Comparta este artículo

Agua Prieta, Sonora.- Una sentencia de 27 años de prisión fue dictada en contra de Daniel 'N', de 36 años de edad, por los delitos de abuso agravado y robo agravado, cometidos en agravio de una mujer de 63 años de identidad reservada, en Agua Prieta. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que durante la audiencia intermedia celebrada, el Agente del Ministerio Público expuso las evidencias.

De esta manera se pudo demostrar la responsabilidad penal del acusado; con base en ello, se optó por la vía de terminación anticipada, o sea procedimiento abreviado, alcanzándose la condena pactada. Los hechos los cometió el pasado 10 de marzo, alrededor de las 3:50 horas, cuando el sujeto ingresó sin autorización al domicilio de la víctima, donde ejerció violencia moral y física para despojarla de dinero en efectivo.

Posteriormente la sometió, agrediéndola de manera sexual en la recámara del inmueble. El ataque dejó constancia de violencia física y amenazas directas contra la víctima, con lo cual se vulneraron de manera grave bienes jurídicos fundamentales como la libertad sexual, la integridad y el patrimonio. Tras la conclusión judicial, Daniel 'N' fue sentenciado a cumplir 27 años de prisión, garantizando así que enfrente la consecuencia legal de sus actos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso de ejercer acción penal firme en contra de quienes cometen delitos que atentan contra la dignidad y seguridad de las mujeres, asegurando justicia y reforzando la confianza de la ciudadanía en las instituciones", se lee en le comunicado.

En otro caso similar, un enfermero identificado como Sergio V. recibió una sentencia a 30 años de prisión tras ser encontrado culpable del delito de abuso equiparado cometido en contra de dos mujeres de la tercera edad, en Hermosillo. La sentencia fue dictada por un juez federal durante el juicio oral, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Dicho proceso judicial se inició en abril de 2021.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora