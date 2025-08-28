Decomisan 63 paquetes de droga y 518 vapeadores en empresa de paquetería en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional logró un decomiso de sustancias ilegales y productos regulados tras una revisión en las instalaciones de una empresa de paquetería ubicada en Hermosillo, Sonora, como parte de los operativos de seguridad y prevención del delito. El hallazgo fue resultado de las inspecciones de rutina que el personal de la institución realiza en centros de distribución y mensajería en la entidad.

Durante la supervisión, un binomio canino, entrenado para la detección de narcóticos, alertó a los agentes sobre la presencia de sustancias ilícitas en varios paquetes. Al proceder con la revisión manual de los envíos señalados por el canino, los agentes federales confirmaron el contenido. En total, se localizaron 63 paquetes que contenían hierba con las características propias de la marihuana, además de 518 cigarros electrónicos, comúnmente conocidos como vapeadores.

Conforme al protocolo, todo el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación. La autoridad competente se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para determinar el origen y destino de los productos, así como para deslindar responsabilidades. Esta acción refuerza la estrategia de las autoridades para inhibir el trasiego de mercancías ilegales a través de servicios de mensajería.

Los paquetes decomisados durante un operativo de la Guardia Nacional

Por otro lado, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Municipal de Hermosillo, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en las calles Monteverde y Granados, colonia Jacinto López, logrando asegurar 11 máquinas tragamonedas. El operativo, realizado el pasado 25 de agosto, permitió recolectar los indicios relacionados con posibles actividades ilícitas.

En el lugar se localizaron los dispositivos electrónicos, mismas que fueron retiradas y trasladadas conforme a los protocolos legales vigentes. Todos los objetos quedaron debidamente embalados y puestos a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación y establecer las responsabilidades correspondientes.

Fuente: Tribuna