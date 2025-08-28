Dejan presunto narcomensaje: Asesinan a un hombre junto a las vías del tren en Navolato

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este jueves 28 de agosto de 2025 se registró un ataque armado en el municipio de Navolato, Sinaloa, hecho violento que cobró la vida de un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada. Los reportes preliminares indican que el homicidio tuvo lugar en las vías del tren que se ubican en el crucero de Vitaruto, perteneciente a la sindicatura de Villa Ángel Flores, popularmente conocida como 'La Palma'. En redes sociales comenzó a circular una imagen del ejecutado y se puede apreciar una cartulina blanca con un aparente narcomensaje.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, las características reportadas sobre el occiso es que es de complexión delgada, tez morena clara y como seña particular se indicó que tiene un tatuaje en la muñeca izquierda. También trascendió que vestía un pantalón de mezclilla azul y playera de color negro al momento de ser ultimado a balazos. Una llamada a las líneas de emergencias del 9-1-1 alertó a las autoridades.

Una llamada que se recibió a través del número de emergencias 9-1-1 indicó que un hombre asesinado a balazos estaba junto a las vías del tren en el crucero de Vitaruto 'La Palma', a unos metros del tramo carretero El Tamarindo-La Guamuchilera", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos de las distintas corporaciones policiacas atendieron el reporte y arribaron al sitio, en donde confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba boca abajo y con herida en diferentes partes de su anatomía, lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Una vez que se constató el hecho violento, los uniformados procedieron a delimitar el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Peritos se dedicaron a cumplir con los trabajos de campo en el sitio y a recoger los casquillos percutidos de arma larga que se encontraban esparcidos en el área, indicios que se integrarán a la respectiva carpeta de investigación. Por su parte, agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que quedará bajo el resguardo del Ministerio Publico.

Fuente: Tribuna del Yaqui