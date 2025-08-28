Desarticulan banda criminal que operaba en Sonora; hay 18 detenidos y armamento asegurado

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Autoridades integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora lograron la desarticulación de una célula delictiva con la detención de 18 personas y el aseguramiento de un arsenal de armas de fuego, más de 240 kilos de droga, mil 170 dosis de distintas sustancias, vehículos y diversos objetos de uso criminal. Esto fue posible durante operativos coordinados hechos en distintos municipios de la entidad.

Las acciones se realizaron en Cajeme, Álamos, Benjamín Hill, Nogales, Pitiquito, Caborca, Sáric, Opodepe, Huatabampo, San Luis Río Colorado, Hermosillo, San Ignacio Río Muerto, Magdalena de Kino y Guaymas, con la participación del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Durante los operativos se aseguraron 240.047 kilos de crystal, 1.685 kilogramos de heroína, 1.006 kilos de cocaína, mil 170 dosis de diferentes drogas (500 dosis de fentanilo, 352 dosis de metanfetamina y 318 dosis de marihuana). Además, se ejecutaron 10 órdenes de aprehensión, y el aseguramiento de ocho vehículos, uno de ellos blindado y cuatro de con reporte de robo; 13 motocicletas por falta de documentación.

Así como 26 armas largas y cuatro cortas; más de 10 mil cartuchos y 23 cargadores; además de 18 cámaras de vigilancia ilegales, diversos equipos de comunicación y tácticos. Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectivas investigaciones.

Hay que mencionar que, durante un operativo implementado para dar con los responsables de la agresión armada ocurrida el pasado martes 26 de agosto en la colonia Chula Vista ll, de San Luis Río Colorado, fueron capturados dos masculinos armados, los cuales refieren pertenecer al grupo delictivo cuyos integrantes dispararon en un lugar identificado con la venta de droga, donde dos adultos y un menor de edad fueron asesinados.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora