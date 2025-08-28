Detienen a tres presuntos 'tiradores' en Ciudad Obregón: les aseguran 34 dosis de droga

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tres masculinos fueron capturados y vinculados a proceso penal por al delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en diferentes hechos ocurridos en Ciudad Obregón, en donde se les encontró en posesión de narcóticos. Por lo anterior, también se les impuso la prisión preventiva como medida cautelar, según informó este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El primer caso sucedió cuando elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a un sujeto de nombre José Guadalupe 'N', de 19 años de edad, en el fraccionamiento Villas del Rey, después de que se le realizó una inspección corporal y se lo hallaron 16 envoltorios de metanfetamina, con un peso neto de 1.793 gramos, y tres envoltorios de marihuana, con un peso neto de 20.946 gramos.

El segundo caso tuvo lugar en una diligencia de cateo ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el domicilio ubicado en la calle Canal de Midi, de la colonia Lote Baldío. En el lugar fueron arrestados David 'N', de 21 años, y José Antonio 'N', de 25 años, por la posesión de 15 envoltorios de metanfetamina, los cuales arrojaron un peso neto de 4.618 gramos.

Los tres señalados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien logró su vinculación a proceso, bajo prisión preventiva justificada. La Fiscalía de Sonora indicó que "con estos resultados refrenda su compromiso con la lucha contra el narcomenudeo y el fortalecimiento de la seguridad pública mediante la colaboración interinstitucional".

Este mismo día se informó que la PESP, en Ciudad Obregón, logró la detención de un presunto generador de violencia. Se trata de un hombre que fue encontrado en posesión de 14 envoltorios que contenían hierba verde con características similares a la marihuana. El aseguramiento se registró en inmediaciones de la colonia Norte, como parte de los operativos permanentes que la corporación implementa en distintos puntos del municipio de Cajeme.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto fue identificado como Abel 'N'. Su arresto se concretó cuando los agentes estatales realizaban recorridos de seguridad en la zona y detectaron su conducta sospechosa.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora