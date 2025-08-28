'El Barbas', lugarteniente del CJNG que reclutó a 25 jóvenes durante un partido de futbol

Comparta este artículo

Zitácuaro, Michoacán.- En un caso que parece sacado de una película, William Edwin Rivera Padilla, alias 'El Barbas', un hombre identificado por autoridades mexicanas como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, realizó un reclutamiento masivo de jóvenes para que trabajen en la organización criminal. Lo increíble del caso es que, según medios locales, 'El Barbas' logró su cometido durante un partido de futbol realizado en el municipio de Zitácuaro.

De acuerdo a diversos reportes, el jefe criminal, en compañía de sujetos armados, llegó a una cancha que se ubica en la comunidad de San Felipe Los Alzati, en donde se celebraba la final de un torneo de futbol. Testigos confirmaron que Edwin Padilla se acercó directamente a varios jóvenes y les pidió sus números telefónicos para enlistarlos como sicarios en el cártel comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Ante la petición, trascendió que al menos 25 jóvenes aceptaron unirse a las filas del grupo criminal. Datos en materia de seguridad indican que la región de Zitácuaro se encuentra en disputa entre el cártel de 'Las Cuatro Letras' y La Familia Michoacana, lidereada por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias 'El Pez' y 'La Fresa' respectivamente.

¿Quién es ‘El Barbas’, líder regional del CJNG?

Medios especializados indican que 'El Barbas' es lugarteniente en la región oriente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ha sido señalado por el asesinato de Omar Daniel Colín, secretario del ayuntamiento de Ocampo, y su padre Juan Colín, registrado en septiembre del 2022 en la comunidad de Ziráhuato Los Bernal, perteneciente al municipio de Zitácuaro.

Informes federales también lo ligan al homicidio de Édgar Iván Hernández Ávalos, alias 'El Talibán', quien fungía como jefe de plaza del CJNG en los municipios de Contepec y Tlalpujahua. También se le ha relacionado con los enfrentamientos armados ocurridos en Zitácuaro, de los cuales el último se registró el 19 de junio del presente año y en el que fue asesinado un niño de 5 años y tres personas más resultaron lesionadas.

Autoridades de Michoacán lo identifican como uno de los principales generadores de violencia en la entidad. Por ello, hace dos meses aproximadamente, la Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció una recompensa de medio millón de pesos para cualquiera que proporcione información sobre su paradero.



