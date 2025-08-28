Encapuchado y armado, sujeto despoja a mujer de su auto frente a unos niños en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Una cámara de seguridad captó un nuevo robo de vehículo registrado en la colonia Chapultepec, en Culiacán. Según medios locales, el hecho violento se suscitó la tarde del miércoles 27 de agosto de 2025 y en la grabación se percibe cómo un hombre encapuchado, cuya identidad hasta el momento se desconoce, despojó de su unidad a una mujer que estaba acompañada de unos menores. El material comenzó a circular en redes sociales y despertó la indignación de la población sinaloense.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, el robo tuvo lugar afuera de un domicilio ubicado en la calle Mariano Romero entre Vicente Suárez y Juan Escutia, hasta donde arribó un vehículo sedan gris y se aproximó al automóvil de la víctima, quien estaba bajando a un niño y posteriormente descendió el delincuente portando un arma corta. De la unidad vulnerada descienden otras dos mujeres y un infante más que se resguardaron en la vivienda, mientras el ladrón emprendía la huida.

La mujer reportó los hechos al número de emergencias del 9-1-1, generando la movilización de las autoridades quienes implementaron un operativo en la zona para ubicar el vehículo, sin embargo, no hubo resultados positivos", explicó el medio anteriormente citado.

Se informó que el vehículo robado es un Kia K3 blanco de modelo reciente, por lo que autoridades de Sinaloa solicitan a la ciudadanía reportar cualquier información que se tenga al respecto para poder localizar la unidad automotriz. Cabe mencionar que el pasado jueves 21 de agosto se alertó, en menos de cinco horas, acerca del despojo de vehículos en diferentes sectores del municipio de Culiacán.

Cifras alarmantes

A pesar de que el gobierno de Rubén Rocha Moya asegura que los robos de vehículos van a la baja en la entidad, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) confirma que Sinaloa es uno de los estados con mayor incidencia en este tipo de delitos y Culiacán es el municipio que registra la mayor cantidad de casos a nivel nacional. Según datos de la organización, este delito se incrementó en un 170.9 por ciento en el periodo de junio de 2024 a julio de 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui