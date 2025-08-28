EU ofrece RECOMPENSA de 10 mdd por información que ayude a captura de Jesús Alfredo Guzmán Salazar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos (EU) ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que ayude en la captura del hijo de 'El Chapo', Jesús Alfredo Guzmán Salazar. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afirma que él y sus hermanos tomaron el control del Cártel de Sinaloa.

"Recompensa de 10 millones por información que lleve al arresto/condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del notable Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Además, él y sus hermanos tomaron el cargo de la facción del Cártel de Sinaloa, y debe considerarse armado y peligroso". Según las autoridades de Estados Unidos, cualquier persona que tenga información sobre el paradero puede comunicarse directamente al número 520-335-7315, el cual está habilitado para recibir informes especiales.

¿Quién es Jesús Alfredo Guzmán Salazar?

Es uno de los 10 hijos de 'El Chapo' Guzmán. Según información en la red, nació en 1983 y es conocido como 'El Alfredillo', medio hermano de Ovidio. Es hijo de María Alejandrina Salazar, la primera esposa de Guzmán Loera. Es uno de los 10 delincuentes más buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA, por las siglas en inglés) desde el 2018, cuando fue ingresado en la lista por poseer sustancias controladas con intención de distribución.

Jesús Alfredo fue secuestrado el 15 de junio de 2016 en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco, junto con otras cinco personas, en un hecho atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hijo de 'El Chapo' fue liberado la noche del 19 de agosto de 2016.

