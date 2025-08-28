Exalcalde y su hijo son asesinados a balazos en Veracruz; su vehículo fue rafagueado

Comparta este artículo

Xalapa, Veracruz.- La mañana de este jueves 28 de agosto, Melquiades Alarcón Caro, quien se desempeñó como alcalde del municipio de Las Minas, Veracruz, en el periodo 2018-2021, y su hijo, identificado con las iniciales L.A.A.T., perdieron la vida tras ser víctimas de un ataque con armas de fuego. Por este suceso, las autoridades estatales abrieron una carpeta investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Según los informes, el crimen tuvo lugar alrededor de las 8:00 horas, cuando Alarcón Caro y su hijo circulaban a bordo de un vehículo particular por la localidad de Zomelahuacan, en el mismo municipio de Las Minas. Fue en el entronque a la carretera de de Pueblo Nuevo, a unos 50 kilómetros de la capital del Estado, donde fueron interceptados por un grupo de individuos armados que dispararon de manera directa contra el automóvil.

Tras el ataque armado, elementos de seguridad pública acudieron al lugar y establecieron un perímetro para preservar la escena. En el sitio, los peritos forenses localizaron cerca de 40 cartuchos percutidos, evidencia que ya forma parte de la carpeta de investigación. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el suceso a través de un comunicado. La institución detalló que la Fiscalía Regional zona Centro Xalapa inició las diligencias.

Equipos de fiscales, peritos y agentes de la Policía Ministerial fueron desplegados en la zona para recabar pruebas y testimonios que permitan determinar el móvil del crimen. Melquiades Alarcón Caro gobernó el municipio de Las Minas bajo la coalición formada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El doble asesinato generó diversas reacciones en el ámbito político.

El diputado local, Héctor Yunes Landa, expresó sus condolencias a la familia y manifestó su preocupación por la situación de seguridad en la entidad. A través de sus redes sociales, Yunes Landa criticó lo que considera una respuesta insuficiente ante la violencia política y criminal, haciendo un llamado a las autoridades para atender de manera efectiva estos acontecimientos. Mientras tanto, la investigación sigue su curso para identificar a los autores materiales.

Fuente: Tribuna