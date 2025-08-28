Gatilleros interceptan a Hugo y lo asesinan al sur de Culiacán; el hombre intentó escapar

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Otro ataque a balazos se registró la tarde de este jueves 28 de agosto de 2025 en la ciudad de Culiacán, más específicamente en el sector de Barrancos. Los primeros informes indican que el saldo de un hombre ejecutado que se encontraba frente a un domicilio en el fraccionamiento Villa Verde, cuando fue interceptado por sujetos armados y posteriormente ultimado a balazos en el lugar. Corporaciones policiacas fueron alertadas a través de un reporte a las líneas de emergencias.

Según información proporcionada por el portal Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado como Hugo 'N', de 30 años de edad, a quien se describió como una persona de complexión delgada y tez morena. Asimismo se indicó que la víctima mortal vestía una playera negra y pantalón de mezclilla al momento de ser asesinado a balazos cuando estaba en el bulevar Paseo de Los Ganaderos o de Las Torres y calle privada Roma.

El ataque armado ocurrió cerca de las 17:00 horas de la tarde sobre el bulevar Las Torres entre la avenida Roma y Oslo, cuando sujetos armados llegaron hasta un expendio de bebidas embriagantes y le dispararon a un masculino, mismo que intentó correr por el bulevar, pero fue alcanzado a aproximadamente 30 metros adelante por la misma acera", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio y confirmaron la presencia de un sujeto sin vida, por lo que procedieron a delimitar el perímetro y solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el área y agentes investigadores cumplieron las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser levantado.

Una vez culminadas las labores en el lugar de los hechos, la autoridad ordenó el traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares. En el sitio del ataque se aseguraron decenas de casquillos percutidos de arma de fuego.

Fuente: Tribuna del Yaqui