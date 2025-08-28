Golpe al narcomenudeo en Ciudad Obregón: Detienen a hombre con 14 envoltorios de droga

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades dieron un nuevo golpe al narcomenudeo en uno de los municipios más peligrosos de Sonora. En un rondín de prevención y vigilancia realizado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en Ciudad Obregón, se logró la detención de un presunto generador de violencia: un hombre en posesión de 14 envoltorios que contenían hierba verde con características similares a la marihuana.

El aseguramiento se registró en inmediaciones de la colonia Norte, en la cabecera municipal de Cajeme, como parte de los operativos permanentes que la corporación implementa en distintos puntos del municipio. De acuerdo con la información oficial, el sujeto fue identificado como Abel 'N'. Su arresto se concretó cuando los agentes estatales realizaban recorridos de seguridad en la zona y detectaron su conducta sospechosa.

Cae presunto generador de violencia en Cajeme. Foto: Facebook

Al practicarle una revisión preventiva, se localizaron los envoltorios con la sustancia prohibida, lo que derivó en su detención inmediata. El detenido, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación legal. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles del caso.

