Hallan más de 200 kilos de droga y armamento dentro de auto en Sonora; hay un detenido

Querobabi, Sonora.- Como parte de las labores de vigilancia en la red carreteras federales, elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), hicieron un importante decomiso de narcóticos y material bélico en el puesto militar de seguridad de Querobabi, Sonora. El hallazgo se produjo durante una inspección a un vehículo particular, mediante el uso de equipo de rayos gamma.

Los agentes detectaron anomalías en la estructura del automóvil, lo que activó el protocolo para una revisión más a fondo. Al inspeccionar la unidad, las autoridades localizaron 200 paquetes que contenían una sustancia con las características de una droga sintética, con un peso total que supera los 200 kilos. Adicionalmente, en el mismo vehículo se encontró un arma de fuego corta, tres cargadores y 51 cartuchos útiles.

El conductor del automóvil, cuya identidad no fue revelada, fue detenido en el lugar de los hechos. Siguiendo el procedimiento legal, tanto la persona como el vehículo, la sustancia ilegal y el armamento asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades, por le posible delito de narcotráfico.

Los narcóticos estaba ocultos dentro del vehículo incautado

Hay que mencionar que este es el segundo aseguramiento de droga que ocurre esta semana en el municipio de Opedepe. Autoridades federales efectuaron el decomiso de un cargamento de sustancias ilícitas en un punto de inspección vehicular ubicado en la carretera federal México 15, a la altura de la localidad de Querobabi. Esto ocurre en el marco de las labores de vigilancia en carreteras de la entidad por parte de los tres órdenes de Gobierno.

Durante el operativo, coordinado por la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se solicitó al conductor de un tráiler que se detuviera para una revisión de la unidad. Al inspeccionar el área de carga de dicho vehículo, los agentes localizaron 78 paquetes y diversas cubetas envueltos en plástico que contenían un total de 82 kilos de aparente cocaína y aproximadamente 4 kilos de metanfetamina.

Fuente: Tribuna