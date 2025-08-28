Hallan a mujer sin vida dentro de su casa en Sonora; su pareja, el principal sospechoso

Comparta este artículo

Agua Prieta, Sonora.- Las autoridades ministeriales de Sonora iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de una mujer de 42 años de edad, ocurrido en un domicilio de la colonia Ladrillera, de Agua Prieta. Aunque el reporte inicial a los servicios de emergencia indicaba una caída accidental, la evidencia encontrada en el lugar reorientó el caso hacia un posible acto de violencia familiar.

El suceso fue reportado en una vivienda ubicada en la calle 41, entre las avenidas 6 y 7. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja en respuesta a una llamada de auxilio realizada por el hijo de la víctima, un joven de 23 años. A su llegada, los socorristas encontraron a la mujer sin signos vitales y determinaron que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo. La víctima fue identificada como Eduviges M. V.

Según los primeros informes, la línea de investigación principal se centra en la pareja sentimental de la finada, quien ya no se encontraba en el domicilio cuando llegaron las autoridades y cuyo paradero es actualmente desconocido. Este hecho, sumado a otros indicios recabados en la escena, ha llevado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) a tratar el suceso como un presunto feminicidio.

El personal de Servicios Periciales procesó el lugar de los hechos para recabar pruebas que ayuden a construir la cronología del suceso. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semafo) para la necropsia de ley. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para localizar a la persona, por el momento prófuga, y determinar su posible implicación en la muerte de la mujer.

Por otro hecho ocurrido en Agua Prieta, fue dictada una sentencia de 27 años de prisión en contra de Daniel 'N', de 36 años de edad, por los delitos de abuso agravado y robo agravado, cometidos en agravio de una mujer de 63 años de identidad reservada. La Fiscalía de Sonora señaló que los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo, cuando el sujeto ingresó sin autorización al domicilio de la víctima, donde ejerció violencia moral y física para despojarla de dinero.

Fuente: Tribuna