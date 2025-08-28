Joven asesina a martillazos a su propia madre tras una acalorada discusión en Michoacán

Comparta este artículo

Morelia, Michoacán.- El asesinato de una madre a manos de su propio hijo conmocionó a la población de Morelia, Michoacán. El hecho violento tuvo lugar al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Sevilla número 11, en la colonia Jardines de Cuitzillo, en donde vecinos reportaron los gritos de ayuda por parte de la víctima y alertaron a las corporaciones policiales a través de una llamada a las líneas de emergencias del 9-1-1.

Según informes de las autoridades, el agresor y su madre sostuvieron una acalorada discusión, cuando en un momento el individuo tomó un martillo y comenzó a golpear la cabeza de la fémina hasta que le arrebató la vida, en hechos registrados en esta zona de la Tenencia Morelos la tarde del martes 26 de agosto. Familiares identificaron al asesino como Jesús 'N', de 20 años, quien fue entregado a oficiales que se presentaron en el sitio.

Una vez en el lugar, los agentes acordonaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), así como especialistas investigadores del área de feminicidios, se encargaron de las diligencias correspondientes en la escena del crimen. Trascendió que el cuerpo sin vida de la mujer se localizó en la cochera del inmueble.

De acuerdo con datos recabados por el medio Mi Morelia, la fallecida respondía al nombre de María Inés 'N', de 54 años aproximadamente. Una vez culminados los trabajos en el lugar de los hechos se ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladado a la morgue para la realización de los estudios y exámenes, como parte de las actuaciones de la carpeta de investigación.

Finalmente, versiones extraoficiales indicaron que Jesús 'N' le habría disparado a su madre, aunque al no lograr su cometido, procedió a quitarle la vida a martillazos. El joven fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien se encargará de recibir las pruebas pertinentes del caso y definir la situación legal del detenido en las próximas semanas. Hasta el momento se desconoce en qué centro penitenciario fue recluido.

Fuente: Tribuna del Yaqui