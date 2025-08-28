Reportan detención de Víctor Guerrero, exsecretario de Educación de Sonora con Claudia Pavlovich

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Presuntamente, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron a Víctor Guerrero, exsecretario de Educación y Cultura (SEC) del estado con Claudia Pavlovich, por el presunto delito de peculado. La aprehensión se realizó esta mañana de jueves 28 de agosto mientras el exfuncionario realizaba su rutina de ejercicio, en las cercanías de la calle Paseo de las Quintas en Hermosillo, Sonora.

El funcionario y la exgobernadora durante la pandemia

Según información extraoficial, tras ser detenido con una orden de aprehensión, los agentes lo trasladaron al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 en Hermosillo, donde se dará seguimiento a su situación legal. El hecho no ha sido confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), pero diversos medios de comunicación de Hermosillo señalan que el funcionario de Pavlovich se encuentra en el Cereso de la capital de Sonora. Versiones aseguran que Guerrero ingresó al centro penitenciario durante la madrugada.

Confirman su ingreso al penal

En el registro Registro Nacional de Detenciones ya aparece el ingreso de José Víctor Guerrero González, el cual se reporta que fue a las 2:00 horas en el Cereso 1 de Hermosillo, pero hasta el momento no hay más información disponible. Se espera que sea en las próximas horas cuando se dé a conocer más información o la FGJES emita un boletín donde se explique con mayor detalle cuáles son las acusaciones formales en contra de Guerrero González.

José Víctor Guerrero González fue nombrado secretario de Educación y Cultura después de la salida de Ernesto de Lucas Hopkins en el 2018; antes de esto, Guerrero González era subsecretario de Educación Básica.

Esa es la instrucción de la señora gobernadora, a quien le agradezco la confianza y la oportunidad de estar al frente de esta gran dependencia; lo hacemos con el gran compromiso de continuar con el trabajo que vino haciendo Ernesto de Lucas Hopkins", manifestó en el 2018.

¿Qué es el delito de peculado?

El delito de peculado se refiere a cuando un servidor público se apropia o desvía fondos, bienes o recursos del Estado, y los utiliza de forma indebida, con el fin de beneficiarse a sí mismo o a terceros. Es a todas luces, una forma de corrupción.

Fuente: Tribuna del Yaqui