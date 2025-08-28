Se enoja por no haber sistema y ataca a empleada de tienda de conveniencia en Monterrey

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Policía de Monterrey efectuaron la detención de un hombre identificado como José Luis 'N', de 41 años de edad, por presuntamente agredir físicamente a una empleada de una tienda de conveniencia que se ubica en el centro de la capital de Nuevo León. El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente que se encargará de definir su situación legal, con base en el resultado de las indagatorias complementarias.

Según información proporcionada por Telediario Monterrey, el caso se registró durante la mañana de este jueves 28 de agosto de 2025 en el cruce de la calle Florencio Antillón y Félix U. Gómez, en el área de los Condominios Constitución, cuando el detenido ingresó al establecimiento y solicitó a la empleada una recarga para su teléfono celular. Sin embargo, la mujer le indicó que en ese momento no contaban con sistema para cumplir con su petición.

Ante esta situación, el individuo reaccionó violentamente y tomó del cuello a la fémina para luego llevarla fuera del inmueble. De acuerdo con el testimonio de la afectada, José Luis 'N' le propinó un golpe en el rostro y le provocó una cortada en el ojo izquierdo, así como hematomas en los brazos debido a las mordeduras que sufrió. Oficiales municipales realizaban recorridos de vigilancia en la zona y se percataron de la agresión.

Posteriormente, los agentes procedieron a detener al hombre y atender a la víctima. Una vez arrestado, los elementos policiales trasladaron al agresor hacia las instalaciones de la Policía de Monterrey, en fue presentado ante el Ministerio Público y quedará a la espera saber cuál será su futuro, dependiendo el delito que se le formule en caso de resultar culpable. Hasta el momento se desconoce la identidad de la fémina perjudicada.

Detienen a inmigrante hondureño

En otro caso similar registrado en Monterrey, José Jacobo 'N', de 52 años de edad y de origen hondureño, fue detenido tras intentar robar un camión repartidor de una conocida empresa panificadora. Los hechos se desarrollaron sobre la avenida Fidel Velázquez y Península, en la colonia Mitras Norte.

Fuente: Tribuna del Yaqui