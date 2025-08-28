Tragedia en Nuevo León: Localizan el cadáver de un bebé en camión recolector de basura

Comparta este artículo

Escobedo, Nuevo León.- Un caso que ha indignado a la comunidad en general se registró en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en donde se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé en el área de carga de un camión recolector de basura, ubicado en la colonia San Marcos II. Según informes policiales, el hecho se suscitó durante la mañana de este jueves 28 de agosto de 2025 y movilizó a las corporaciones policiales de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Escobedo, el descubrimiento ocurrió a las 11:00 horas aproximadamente, cuando operadores de una unidad recolectora transitaban por la intersección de las calles Pedro Ferriz Santa Cruz y Horacio Pedraza. Durante un procedimiento rutinario, los trabajadores se percataron del cuerpo del pequeño entre los residuos recolectados de los hogares de la zona.

Los operadores notificaron a sus superiores sobre lo acontecido y rápidamente se denunció el suceso a través de una llamada a las líneas de emergencias del 9-1-1. Elementos de la Policía de Proximidad de Escobedo (Proxpol) arribaron al sector y dieron fe del hecho, por lo que posteriormente acordonaron el área para que personal de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León pudiera cumplir con las diligencias correspondientes en el sitio.

Empleados de recolección de reciclaje realizaron un trágico hallazgo al encontrar el cuerpo sin vida de una bebé entre bolsas de basura en el municipio de Escobedo. Se presume que se trata de una niña, aunque aún se desconoce su edad exacta", indicó el medio INFO7 Monterrey, aunque quedará esperar por un informe más detallado en las próximas horas.

Corporaciones policiacas activaron un operativo de seguridad en para recabar evidencias y determinar las circunstancias del caso, además de recabar datos sobre los posibles responsables. Por el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre la identidad del bebé o las causas de su muerte, sin embargo, las autoridades competentes ya pusieron en marcha las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui