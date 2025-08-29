Aida Karina Juárez, madre buscadora de Zacatecas, fue asesinada: Esto es lo que se sabe

Comparta este artículo

San Luis Potosí.- Un nuevo hecho violento contra activistas que se dedican a buscar personas desaparecidas en México ha causado indignación y dolor en la población. Se trata del asesinato de Aida Karina Juárez Jacobo, quien se unió al colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor de Zacatecas tras la desaparición de su hija, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

De acuerdo con la información oficial, el pasado jueves 28 de agosto de 2025, Juárez Jacobo fue localizada sin vida en el estado de San Luis Potosí, tras haber sido privada de la libertad en días pasados en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Su presencia en esa entidad, detallan, obedecía a la búsqueda de su hija, Goretty Guadalupe, de 26 años, quien desapareció el pasado 25 de junio.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Aida Karina se dedicaba a buscar a su hija. Foto: Facebook

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que fue detenido un probable responsable del homicidio y se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), la cual mantiene coordinación con las autoridades de San Luis Potosí para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, Reyes Mugüerza expresó, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, su solidaridad con la familia de la víctima y con el colectivo al que pertenecía.

En tanto, el colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor, del cual formaba parte Aida Karina, lamentó profundamente el asesinato y exigió justicia, además de medidas de seguridad efectivas que protejan a las familias buscadoras y a las personas solidarias en las labores de localización de desaparecidos. De igual forma, el grupo señaló que se mantiene en comunicación con la Fiscalía de Zacatecas para dar seguimiento puntual a las investigaciones.

La Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz será la encargada de proporcionar mayores detalles sobre la investigación, incluyendo las posibles líneas que seguirá la Fiscalía. Hasta el momento, las autoridades mantienen hermetismo sobre los avances del caso y no han respondido a solicitudes de información más específicas.

