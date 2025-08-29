Cae en Sonora trailero que transportaba más de 800 kilos y 700 litros de metanfetamina

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un hombre llamado Amílcar 'N', fue arrestado y vinculado a proceso penal, por operar un tráiler detenido el pasado 12 de agosto en San Luis Río Colorado, Sonora. El individuo enfrenta cargos por delitos contra la salud, específicamente por el transporte de un enorme cargamento de más de 831 kilos de clorhidrato de metanfetamina y más de 733 litros de la misma droga en estado líquido.

La decisión judicial marca el inicio formal de un proceso penal en su contra. La detención del chofer fue el resultado de un operativo entre elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Durante una inspección en el puesto de vigilancia militar 'Cucapah', ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, las autoridades localizaron la sustancia ilícita oculta en el vehículo de carga.

Según el informe de la Fiscalía General de la República (FGR), el decomiso incluyó mil 863 bolsas con la droga sólida y diversos bidones con la versión líquida. Tras el aseguramiento, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), la cual integró la carpeta de investigación. El Ministerio Público Federal presentó las pruebas periciales y documentales ante un juez de distrito en Mexicali, Baja California.

Con base en la evidencia, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para presumir la probable responsabilidad de Amílcar 'N' en los hechos, procediendo con la vinculación a proceso. Como parte de la resolución, el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado permanecerá detenido durante el proceso, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali.

Asimismo, se fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la FGR y la defensa podrán recabar más pruebas para obtener una resolución del caso.

Este no ha sido el único decomiso de droga reciente en San Luis Río Colorado. Autoridades concretaron la detención de un hombre y el aseguramiento de un tráiler que transportaba mil 201 paquetes de cocaína en un punto de revisión que se encuentra al norte del Estado de Sonora. La noticia la confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Fuente: Tribuna y FGR