Capturan en Mexicali a hombre con órdenes de aprehensión en Guaymas por narcomenudeo

Guaymas, Sonora.- Un hombre buscado por la justicia en Sonora fue detenido en Mexicali, estado de Baja California, tras protagonizar un altercado en un centro nocturno. Autoridades confirmaron que el sujeto, identificado como Jesús Manuel 'N', de 50 años, tenía en su contra dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos de narcomenudeo en el municipio de Guaymas, al sur de la entidad.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en el establecimiento para caballeros conocido como 'La Mosca', ubicado en la colonia Segunda Sección de Mexicali, sobre la avenida Reforma y la calle México. Se detalló el individuo ingresó al lugar y, por motivos que no han sido esclarecidos, agredió físicamente a un guardia de seguridad, a quien golpeó en el rostro. Acto seguido, sacó un desarmador con el que amenazó al trabajador del lugar.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades aseguraron el desarmador del presunto agresor. Foto: Facebook

Ante la situación, personal del centro nocturno solicitó apoyo a la Policía Municipal de Mexicali. Elementos de seguridad acudieron de inmediato y, tras ser señalada la persona responsable, procedieron a su aseguramiento. Durante la revisión, los agentes encontraron en su posesión el desarmador utilizado en la agresión, lo que permitió concretar su detención en el sitio, para llevarlo al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal.

Más tarde, al verificar los antecedentes del detenido en la base de datos policial, se confirmó que contaba con dos órdenes de aprehensión activas en Guaymas, Sonora, ambas relacionadas con delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Esta situación reforzó la acción de las autoridades, quienes procedieron con su traslado y aseguramiento conforme a los protocolos establecidos.

El caso fue turnado a las instancias correspondientes para dar seguimiento a los procesos legales. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha revelado si el hombre acusado de delitos contra la salud en Guaymas ya fue entregado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Se espera que a lo largo del día compartan más información sobre el hecho.

Fuente: Tribuna