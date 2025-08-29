Capturan a joven sicario en Ciudad Obregón; asesinó a uno y disparó contra dos menores

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un sujeto de nombre Luis Enrique 'N', de 20 años de edad, fue arrestado e imputado por distintos hechos criminales ocurridos entre 2024 y 2025 en Ciudad Obregón, relacionados con delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado contra varias víctimas. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el primer caso sucedió el pasado 26 de enero, en el fraccionamiento Los Ángeles.

En el lugar, el acusado, en compañía de un cómplice, atacó con disparos de arma de fuego a quien vida respondía al nombre de José Guadalupe 'N', de 25 años, ocasionándole la muerte por traumatismo craneoencefálico. El presunto responsable fue detenido mediante una orden de aprehensión y se reservó su derecho a declarar, por lo cual, la autoridad judicial decretó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Además, la FGJES presentó imputación en contra de Luis Enrique 'N' por tentativa de homicidio calificado, cometido en perjuicio de tres personas: Kimberly Joceline 'N', de 17 años, Martín Humberto 'N', de 37, y Eduardo Daniel Francisco 'N', de 15. Durante la audiencia por ejecución de orden de aprehensión, la defensa solicitó ampliación de término para resolver la vinculación, permaneciendo el imputado en prisión preventiva justificada.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2024 en la colonia Campanario, cuando el procesado y otro sujeto dispararon armas de fuego contra las víctimas, quienes lograron evadir el ataque al huir a bordo de un vehículo. La FGJES indicó que con estas acciones "refrenda su compromiso institucional de investigar y procesar con rigor a quienes atentan contra la vida y la seguridad de las personas, garantizando justicia para las víctimas".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora