Capturan a líder de Los Alfas en Edomex; está acusado de secuestro, extorsión y homicidio

Toluca, Estado de México.- Eduardo Alberto 'N', alias 'El Alfa', identificado como generador de violencia y objetivo prioritario al ser considerado líder de una célula delincuencial con orígenes en el Estado de Jalisco, así como Antonio 'N', Geovanny 'N' y Enrique 'N', integrantes de este grupo criminal, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio, registrado en el municipio de Zinacantepec, Estado de México. Se estableció plazo de 2 meses para el cierre de investigación complementaria y prisión preventiva justificada.

Los hechos por los cuales son investigados se registraron el pasado 19 de julio, cuando los cuatro probables implicados habrían participado en el asesinado de un individuo de iniciales J.E.G., en un inmueble ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado, en la localidad de San Luis Mextepec, Zinacantepec. Ese día los acusados presumiblemente golpearon a la víctima, uno de ellos intentó asfixiarlo al colocarle una bolsa en la cabeza y luego lo estrangularon.

Derivado de estas agresiones J.E.G., fue privado de la vida y posteriormente, para deshacerse de su cuerpo, lo introdujeron dentro de un pozo localizado en la parte trasera del domicilio. Eduardo Alberto 'N', Antonio 'N', Geovanny 'N' y Enrique 'N', junto con 23 integrantes más de una célula criminal autodenominada Los Alfas, fueron detenidos hace unos días por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), Dirección de Seguridad Pública de Toluca y Fiscalía del Estado de México.

Con la captura de estas 27 personas quedó desarticulado este grupo delincuencial, el cual operaba en el Valle de Toluca y se dedicaba a la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos. Las acciones operativas iniciaron con la detención de Nélida Alejandra 'N', pareja sentimental de alias 'El Alfa', investigada por los delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias.

La información que aportó esta persona derivó en movilizaciones tanto en los municipios de Toluca y Zinacantepec, donde, de acuerdo con investigaciones, era la zona de operación de este grupo criminal. Por ello, al exterior de un inmueble localizado en el municipio de Toluca, fueron detenidos César Edwin 'N', Arturo César 'N', Rodolfo 'N', Antonia 'N' y Gabriela Maricela 'N', quienes tenían en su poder envoltorios con narcóticos.

En tanto que, en el inmueble ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado, en la localidad de San Luis Mextepec en Zinacantepec, fueron detenidas 18 personas -15 adultos identificadas como Antonio 'N', Enrique 'N', Osvaldo 'N', Enrique 'NN', Iván 'N', Geovanny 'N', Jesús 'N', Mario 'N', Alejandra 'N', Yarydza 'N', Elizabeth 'N', Rosa Icela 'N', Blanca Estela 'N', Karen 'N', Leslye 'N', así como dos adolescentes de 17 y otro 16 años; en el lugar fueron halladas dos víctimas que refirieron estar secuestradas.

Durante esa diligencia, en el patio de la vivienda fue hallado un pozo y al interior de éste fue localizado el cuerpo sin vida de J.E.G. Al continuar con las acciones operativas, los elementos federales y estatales se trasladaron a otro punto en el municipio referido, donde fue capturado Eduardo Alberto 'N', alias 'El Alfa', presunto líder de esta célula delincuencial, así como Ángel Luis 'N' y Margarito 'N', quienes viajaban a bordo de un vehículo compacto y tras realizarles una revisión les fueron asegurados envoltorios con narcóticos.

De las investigaciones realizadas se estableció que los 27 detenidos conformaban un grupo criminal autodenominado Los Alfas dedicado a diversas actividades delictivas en la región del Valle de Toluca, donde presumiblemente perpetraron homicidios en agravio de integrantes de grupos delictivos antagónicos con el fin de controlar las actividades ilícitas en la región. Los adultos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez. Mientras que los menores de edad al Centro de Internamiento Quinta del Bosque en Zinacantepec.

Durante las audiencias celebradas en días pasados, los 27 probables implicados fueron vinculados a proceso por diversos ilícitos como secuestro, encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida, uso indebido de uniformes e insignias y delitos contra la salud, en su hipótesis de posesión con fines de su suministro. Cabe mencionar que con esta vinculación a proceso por homicidio, Eduardo Alberto 'N', alias 'El Alfa', suma cinco procesos legales en su contra, tres de ellos por igual número de eventos de robo de vehículo con violencia, así como uno por delitos contra la salud.

Fuente: Tribuna y FGJEM