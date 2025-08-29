Carlos Eduardo pasará 5 años tras las rejas por conducir camión robado en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre llamado Carlos Eduardo 'N', de 37 años de edad, recibió una condena de 5 años de prisión tras ser encontrado culpable del delito de posesión de vehículo con reporte de robo, en perjuicio de una empresa de transporte en Ciudad Obregón. Durante el debate de juicio oral, del Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del acusado, presentando pruebas que llevaron al fallo condenatorio dictado por la autoridad judicial.

Según informó este viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos se registraron el 13 de septiembre de 2024, cuando el sujeto fue sorprendido conduciendo un camión urbano marca Dina, modelo 1994, color blanco, azul y rojo, en la calle Cuauhtémoc esquina con Francisco I. Madero, colonia Benito Juárez. La unidad motriz de transporte contaba con reporte de robo vigente, recibido en el C5i, el mismo día en ese sector.

Al momento de su detención, el acusado no acreditó la posesión legítima ni la adquisición de buena fe, careciendo de la constancia emitida por la FGJES que confirmara la inexistencia de reporte de robo, así como de la documentación legal de compraventa. Con esta resolución, Carlos Eduardo 'N' fue sentenciado a purgar una condena de 5 años de carcel, quedando sin beneficios sustitutivos, además de establecerse la reparación del daño en favor de la parte afectada.

Este mismo día, la Fiscalía de Sonora comunicó que un sujeto de nombre Luis Enrique 'N', de 20 años de edad, fue arrestado e imputado por distintos hechos criminales ocurridos entre 2024 y 2025 en Ciudad Obregón, relacionados con delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado contra varias víctimas. El caso donde una personas perdió la vida sucedió el pasado 26 de enero, en el fraccionamiento Los Ángeles.

En el lugar, el acusado, en compañía de un cómplice, atacó con disparos de arma de fuego a quien vida respondía al nombre de José Guadalupe 'N', de 25 años, ocasionándole la muerte por traumatismo craneoencefálico. El presunto responsable fue detenido mediante una orden de aprehensión y se reservó su derecho a declarar, por lo cual, la autoridad judicial decretó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora