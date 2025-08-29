Ciudad Obregón: Ataque armado desata fuerte movilización de autoridades en la Beltrones

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una intensa movilización de fuerzas de seguridad se registró en la colonia Beltrones, al noroeste de Ciudad Obregón, tras un reporte de detonaciones de arma de fuego la tarde de este viernes 29 de agosto. El crimen tuvo como objetivo un vehículo en desuso que se encontraba estacionado en la vía pública. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que no había personas lesionadas, solo daños materiales.

Como primeros respondientes, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) procedieron a establecer un perímetro de seguridad, colocando cintas de restricción para preservar la escena y facilitar las labores de investigación en las calles Alerce, entre Pérsimo y Palma Areca. Poco después, se sumaron al operativo elementos de la Policía Municipal de Cajeme, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional.

Durante la inspección, los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizaron en los alrededores del automóvil múltiples casquillos percutidos calibre 7.62x39 milímetros, comúnmente utilizado en rifles de asalto. Aunque las averiguaciones descartaron la presencia de víctimas, una de las líneas de investigación que se maneja es la de un posible ataque dirigido contra una persona que pudo haber escapado del lugar.

Esta hipótesis se ve reforzada por el historial de incidentes violentos que se han registrado anteriormente en esta misma calle. El personal de la AMIC se encargó de la recolección de las evidencias para integrarlas a la carpeta de investigación y continuar con los procedimientos legales para esclarecer los hechos.

La escena del crimen fue acordonada para las indagatorias

El último hecho violento que se dio en esta misma zona dejó un hombre muerto el pasado 25 de junio, alrededor de las 22:00 horas sobre las calles Alerce y Palma Areca, frente a un domicilio particular de la colonia Beltrones. En el lugar, la víctima fue atacada a balazos por presunto sicarios que lograron darse a la fuga. En el mismo lugar, pero del pasado 29 de mayo, alrededor de las 23:50 horas, un sujeto resultó herido de bala tras ser atacado a tiros. Logró sobrevivir gracias a que se ocultó dentro de una vivienda ajena.

Fuente: Tribuna