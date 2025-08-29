Confirman accidente de Natanael Cano: Él salió de la camioneta en llamas rápidamente y salió ileso

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Se confirmó el accidente que sufrió Natanael Cano en el que su camioneta se incendió el pasado 27 de agosto por la tarde. Así lo confirmó la empresa Los CT señalando que el vehículo, una Ford F-150 Shelby modelo 2020, presentó una falla mecánica y comenzó a sacar humo mientras el cantante se encontraba a bordo.

"En nombre de Los CT y Natanael Cano, confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael. Él se encontraba dentro en el momento en que el automóvil presentó una falla y comenzó a sacar humo. Natanael y su equipo salieron del vehículo de inmediato y sin incidentes, y poco después la camioneta se incendió. Agradecemos sinceramente a los medios y colegas por su preocupación y apoyo".

La camioneta afectada era una Ford F-150 Shelby 2020, una edición especial modificada por Shelby American. Cabe señalar que Natanael, ni nadie de su equipo salió lastimado por los hechos. El hecho generó preocupación entre los fanaticos del cantante.

Hasta el momento, no se sabe si hay una investigación por los hechos de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) o departe de Bomberos de Hermosillo, por el incendio.

El comunicado

Fuente: Tribuna del Yaqui