Confirman detención de exsecretario de Educación de Sonora con Pavlovich; le imponen prisión preventiva

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura (SEC) del estado con Claudia Pavlovich. La FGJES señaló que se llevó a cabo audiencia inicial donde se formuló imputación en contra de José Victor 'N' y Francisco Alberto 'N', exservidores públicos, debido a su probable responsabilidad por los delitos de Peculado e Incumplimiento de un Deber Legal.

De acuerdo con el boletín compartido por la FGJES en la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) presentó datos de prueba "suficientes, pertinentes y oportunos" para solicitar la vinculación a proceso de los señalados por los delitos referidos; sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que se espera que, al concluir este, los tribunales determinen la situación jurídica de los imputados.

Ante lo anterior, la información señala que el juez impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, a fin de garantizar la comparecencia de los imputados en las siguientes audiencias. La fiscalía informa que presentará avances del caso conforme lo permitan los tiempos procesales. La primera información que circuló señalaba que Guerrero González ingresó al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 en Hermosillo.

Ayer, en el registro Registro Nacional de Detenciones, apareció el ingreso de José Víctor Guerrero González, el cual fue reportado a las 2:00 horas en el Cereso 1 de Hermosillo. Cabe recordar que José Víctor Guerrero González fue nombrado secretario de Educación y Cultura después de la salida de Ernesto de Lucas Hopkins en el 2018.

Cabe señalar que el propio fiscal, Gustavo Rómulo Salas, confirmó la detención del exsecretario de Educación y Cultura en Sonora, Víctor Guerrero González, quien se encuentra en prisión preventiva.

Trasciende orden de aprehensión contra otros funcionarios

En redes ha circulado una supuesta orden de aprehensión en contra de Ernesto de Lucas Hopkins, primer secretario de Educación con Claudia Pavlovich y otros exfuncionarios. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado nada, se espera que pronto se dé a conocer información oficial.

