Decomisan ocho máquinas tragamonedas tras cateo a tienda de abarrotes en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un total de ocho máquinas tragamonedas irregulares fueron decomisadas durante el cateo de un inmueble en Hermosillo. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Municipal de Hermosillo efectuaron la acción en la colonia Los Olivos, donde fueron encontrados los dispositivos electrónicos que eran operados de forma ilegal en un establecimiento comercial que funciona como abarrotes.

La operativo se realizó en cumplimiento de una orden de investigación emitida por un juez de control y se ejecutó en un inmueble de la calle Libertad, de la mencionada colonia ubicada en la zona sur de la capital sonorense. Las máquinas aseguradas fueron turnados al Ministerio Público Adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas a fin de que se efectúen los actos de investigación pertinentes para determinar la identidad de quienes resulten responsables por la operación de los aparatos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantendrá la coordinación y colaboración con las fuerzas de Seguridad de la capital a fin de detener la operación de todos los puntos donde se localizan estos dispositivos ilegales", se lee en el comunicado.

Apenas ayer jueves se informó que elementos de la AMIC y de la Policía Municipal de Hermosillo, ejecutaron otra orden de cateo en un inmueble ubicado en las calles Monteverde y Granados, de la colonia Jacinto López, logrando asegurar 11 máquinas tragamonedas ilegales. El operativo, realizado el pasado lunes 25 de agosto, permitió recolectar los indicios relacionados con posibles actividades de juegos ilícitos.

En el lugar se localizaron los dispositivos de azar, mismos que fueron retirados y trasladados conforme a los protocolos legales vigentes. Todos los objetos quedaron debidamente embalados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación y establecer las responsabilidades correspondientes.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora