Detienen a cuatro personas con 30 kilos de narcóticos y un arma de fuego en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante un operativo, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a cuatro personas en la colonia Olivares, de Hermosillo. La acción, realizada ayer jueves 28 de agosto como parte de la estrategia de seguridad implementada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, culminó con el aseguramiento de una importante cantidad de narcóticos y un arma de fuego.

Los individuos arrestados fueron identificados por las autoridades como José 'N', Lemuel 'N', Celeste 'N' y Claudia 'N'. Según el informe oficial, la intervención policial se produjo mientras los agentes realizaban labores de vigilancia en el mencionado sector. En el lugar de la detención, los oficiales incautaron un total de 67 bolsas que contenían una sustancia con las características de un narcótico, arrojando un peso aproximado de 30 kilos.

Asimismo, se les confiscó una pistola tipo escuadra calibre .9 milímetros, la cual se encontraba abastecida con cartuchos útiles. Tanto los detenidos como el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para el deslinde de responsabilidades y el inicio de la investigación. La SSP reiteró la disponibilidad de la línea de denuncia anónima 089 para que la ciudadanía reporte actividades delictivas.

Este mismo viernes se informó que, un total de ocho máquinas tragamonedas fueron decomisadas durante el cateo de un inmueble en Hermosillo. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Municipal de Hermosillo efectuaron la acción en la colonia Los Olivos, donde fueron encontrados los dispositivos electrónicos que eran operados de forma ilegal en una tienda de abarrotes.

El operativo se realizó en cumplimiento de una orden de investigación emitida por un juez y se ejecutó en un inmueble de la calle Libertad, de la mencionada colonia ubicada en la zona sur de la ciudad. Las máquinas aseguradas fueron turnados al Ministerio Público Adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas a fin de que se efectúen los actos de investigación pertinentes para determinar la identidad de quienes resulten dueños.

Fuente: Tribuna y SSP Sonora