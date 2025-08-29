Dos lesionados y auto destrozado tras accidente en carretera Guaymas-Hermosillo

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Hace un par de horas se registró un fuerte accidente sobre la Carretera Internacional, a la altura del kilómetro 156 del tramo Guaymas-Hermosillo. De acuerdo con información extraoficial, el conductor de un automóvil tipo Nissan Sentra, color gris, intentó rebasar a un tráiler, pero en ese momento perdió el control y terminó impactándose de lleno contra la otra unidad.

Incluso, el vehículo se deslizó debajo de la caja del tráiler, lo que provocó que resultara con el capó, la parrilla y el vidrio frontal totalmente destruidos. Lo más grave es que el conductor y su acompañante quedaron atrapados en el interior, por lo que, una vez que arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Guaymas, se inició un rescate que fue exitoso, trasladando posteriormente a los involucrados a un nosocomio.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce el estado de salud de los afectados, aunque como siempre en caso de que surjan más detalles te informaremos a través de TRIBUNA. Asimismo, oficiales de Caminos de la Guardia Nacional tomaron registro del incidente y, para evitar cualquier otro percance, solicitaron el servicio de grúas para el retiro de los restos del automóvil.

El accidente ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular

No es la primera vez que ocurre un accidente semejante en el tramo Guaymas-Hermosillo. Uno de los más impactantes se registró el 3 de agosto de 2025, en el kilómetro 239 alrededor de las 13:30 horas, dejando como saldo ocho personas lesionadas, incluidos tres menores de edad. Los involucrados fueron tres vehículos: un Tsuru azul de modelo antiguo, un Kia Río rojo y una Ford Escape azul.

Por último, se hace un llamado a conducir con extrema precaución, respetando siempre las señales de tránsito y evitando manejar bajo los efectos del alcohol o cuando se está cansado. Es importante destacar que, por un tiempo, se cerró la carretera para que los especialistas realizaran las labores correspondientes; por ello, en situaciones similares, se recomienda mantener la paciencia, ya que de lo contrario podría ocurrir un accidente más grave.

