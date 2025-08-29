FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr.; lo señalan por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una impugnación a la libertad condicional que otorgó el juez de Sonora, Enrique Hernández Miranda, al boxeador Julio César Chávez Jr. por el proceso penal que lleva por presuntos delitos ligados al Cártel de Sinaloa. Según Reforma, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) interpuso el recurso de apelación.

Cabe señalar que el deportista fue arrestado el pasado 2 de julio de 2025 en Los Ángeles, California. Tras ello, fue deportado de Estados Unidos a México el pasado 18 de agosto, por la garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora, e ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11.

Tras realizarse la audiencia, el juez decidió vincularlo a proceso por el delito de tráfico de armas a territorio nacional, pero le concedió libertad condicional. Después se vio al Hijo de la Leyenda entrenando en un gimnasio de Hermosillo y posteriormente se le vio en el aeropuerto de Hermosillo; no se sabe si abandonó el estado o no.

Fuente: Tribuna del Yaqui