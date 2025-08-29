FOTOS: Guardia Nacional persigue y balea a joven frente a su vivienda en Puerto Peñasco

Comparta este artículo

Puerto Peñasco, Sonora.- Este pasado viernes 29 de agosto de 2025, alrededor de las 02:00 horas, agentes federales iniciaron una persecución que terminó en tragedia. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió en pleno centro de Puerto Peñasco, pues se dice que le marcaron el alto al conductor porque no tenía placas y llevaba vidrios polarizados, pero no acató la instrucción y entonces comenzó el intento por detenerlo.

Según medios locales, el hombre que conducía una Silverado azul marino intentó escapar de las patrullas de la Guardia Nacional y, al llegar a su domicilio, fue abatido por uno de los elementos. Al parecer, en ese momento se encontraban fuera de la vivienda sus familiares y también había otros testigos, quienes furiosos manifestaron su indignación y aseguraron que no era la manera de actuar contra un ciudadano.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado sobre el tema, por lo que se desconoce completamente si el hoy occiso estaba relacionado con algún delito. Se estará a la espera de que las fuentes oficiales emitan su postura y, por supuesto, en nuestro medio de comunicación se dará todo el seguimiento necesario a este caso.

Cabe recordar que el pasado 22 de agosto, elementos del Regimiento Vigésimo Segundo, ubicado en el Puesto Militar de Seguridad Regional Estación Doctor, en San Luis Río Colorado, Sonora, detuvieron a Ramón Arturo 'N' por posesión de droga. A pesar de que es originario de Autlán de Navarro, Jalisco, la unidad que conducía era un tractocamión de la empresa Trasborde del Bajío, procedente de Puerto Peñasco, Sonora.

En el interior se localizaron mil 201 paquetes de presunta cocaína, los cuales contenían alrededor de mil 80 gramos cada uno, sumando un total de mil 300 kilos de narcótico. A su vez, la unidad marca Kenworth T880, modelo 2020, fue asegurada como evidencia. Por otro lado, si se es víctima de algún delito, se debe tener presente que la línea para realizar una denuncia anónima es el 089, disponible las 24 horas del día.

