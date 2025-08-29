Girarían órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de Claudia Pavlovich en Sonora por daño a la SEC

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Tras haberse confirmado que José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura (SEC), fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), trascendió que las autoridades ya tendrían otras dos órdenes de aprehensión contra el primer secretario de Educación y el exsecretario de Hacienda en Sonora durante el periodo de Claudia Pavlovich Arellano.

Según la información que se ha dado a conocer, el Poder Judicial habría liberado órdenes de aprehensión en contra de Ernesto de Lucas Hopkins, exsecretario de Educación, y Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda. Un documento filtrado señala que el presunto delito sería el de peculado en agravio de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y del Gobierno del Estado. Esto sería parte de la misma investigación por la que ya fue detenido Guerrero González.

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que fueron detenidos José Victor 'N' y Francisco Alberto 'N', a la par que señaló que siguen las investigaciones. El titular de la FGJES no quiso dar detalles sobre la cantidad de dinero a la que ascendería el daño; solo comentó que "el monto es cuantioso". "No estaría en posibilidades en este momento de confirmar o negar esa información, toda vez que precisamente es parte de la actividad procesal que actualmente se está desarrollando, con el auxilio de la policía investigadora".

Salas Chávez dijo que hay más de tres personas involucradas en los hechos, pero sostuvo que, como se está en un periodo de resolver la vinculación a proceso de los dos exfuncionarios ya detenidos, aún no se puede dar más información sobre el tema. Por su parte, el vicefiscal de procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Ramón Tadeo Gradías, dijo que, de ser encontrados culpables, los implicados podrían pasar de uno a ocho años en prisión. El funcionario también fue muy reservado al momento de dar a conocer más datos, ya que dijo que la investigación está en proceso. Cabe señalar que en el caso de José Víctor Guerrero González se dieron 144 horas de ampliación del término constitucional para que la defensa presente pruebas a favor de los imputados.

Fuente: Tribuna del Yaqui