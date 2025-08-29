Hallan a hombre muerto al oriente de Hermosillo; fue acribillado durante la madrugada

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado con visibles heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la colonia El Ranchito, al oriente de la ciudad de Hermosillo. El descubrimiento fue reportado a los servicios de emergencia durante la mañana de este viernes 29 de agosto, cerca de las 8:40 horas.

El hombre se encontraba en un área de acceso peatonal, sobre los escalones del callejón Santa Teresa y la calle Jorge Valencia Jullierat, una zona que conduce hacia las faldas del cerro. Según testimonios recabados en el lugar, el suceso pudo haber ocurrido varias horas antes de que se diera aviso a las autoridades. Vecinos del sector informaron haber escuchado múltiples detonaciones durante la madrugada, entre las 3:00 y las 4:00 horas.

El occiso fue descrito como un varón de aproximadamente 45 años de edad, de complexión delgada, tez morena y estatura media. Presentaba cabello de color negro, así como barba y bigote escasos con algunas canas. Al momento del hallazgo, vestía únicamente un pantalón de mezclilla azul, un cinturón de tela negro y calzado deportivo en tonos gris y negro. Testigos lo identificaron de manera extraoficial como Fausto 'N'.

Tras confirmarse el reporte, se desplegó un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Policía Municipal y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes aseguraron la zona. Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al sitio, donde confirmaron la muerte de la víctima. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron el procesamiento de la escena del crimen y recolección de evidencias.

Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia y los trámites de identificación formal.

El cuerpo fue llevado al Semefo para confirmar su identidad

Esto sucede 2 días después de otro asesinato ocurrido al norte de Hermosillo. Se trata de una agresión armada que tuvo lugar la tarde del pasado miércoles 27 de agosto y que dejó como saldo una persona del sexo masculino muerta. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas, en la colonia Solidaridad, movilizando a diversas corporaciones de seguridad a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Sin Nombre y Cerro Centinela.

Fuente: Tribuna