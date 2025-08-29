IMSS de Sinaloa denuncia agresión de 'El Pato Heredia', influencer queda arrestado

Comparta este artículo

Guasave, Sinaloa.- La tarde del pasado jueves 28 de agosto se realizó la detención del creador de contenido José Ángel Heredia, mejor conocido como El Pato Heredia. De esta manera, fue arrestado el hombre de 37 años en el municipio de Juan José Ríos. Al parecer, el también agente de tránsito del municipio de Ahome protagonizó un fuerte pleito con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cabe mencionar que hace un par de semanas José Ángel fue agredido por un hombre mientras se encontraba en horario laboral. En ese momento, el influencer estaba en el bulevar Adolfo López Mateos, a un costado del IMSS en Los Mochis. No obstante, muchos usuarios en redes sociales consideran que la mayor responsabilidad la tuvo el propio Heredia, debido a que insultó en varias ocasiones al otro sujeto.

Ahora, nuevamente se encuentra en el centro de la controversia y, curiosamente, según información de medios locales, el involucrado tiene aproximadamente 15 días de incapacidad, al menos eso aseguró el director de Tránsito Municipal de Ahome, Geovanny Villegas Achoy. Además, se menciona que actualmente recibe tratamiento psiquiátrico, lo cual podría explicar su presencia en la institución gubernamental.

El incidente inició cuando Heredia ingresó vestido de civil, exigiendo atención inmediata en el área médica. No satisfecho con eso, también grababa mientras agredía verbalmente a un médico. Debido a esta situación, los presentes no tuvieron más opción que solicitar la intervención de Seguridad Pública. Por tal motivo, alrededor de las 14:00 horas, el sinaloense fue arrestado y trasladado ante el Ministerio Público.

En primera instancia, quienes llegaron al lugar fueron policías municipales. Una vez que lo tenían bajo custodia, lo trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública de Juan José Ríos, donde quedó ingresado en barandilla por una falta administrativa al Bando de Policía y Buen Gobierno, relacionada con riña y alteración del orden público. En caso de que surjan más detalles, te lo informaremos a través de TRIBUNA.

Fuente: Tribuna