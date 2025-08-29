Operativo en Ciudad Obregón: Aseguran vivienda y capturan a presuntos generadores de violencia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La lucha contra el crimen continúa en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las regiones más peligrosas de México, no solo la cantidad de homicidios que reporta mes con mes, sino porque el común que grupos delictivos se instalen en la región. En este contexto, la tarde de este jueves se realizó un fuerte operativo en inmediaciones de la colonia Miravalle de Ciudad Obregón, donde una vivienda fue asegurada.

El operativo se realizó la tarde del jueves 28 de agosto de 2025 y fue ejecutado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar). De acuerdo con los primeros reportes, en la intervención habrían sido detenidas al menos dos personas y se localizó una cantidad no precisada de droga, aunque las autoridades aún no han detallado el tipo ni las características de lo asegurado.

Los hechos ocurrieron este jueves. Foto: TRIBUNA / Archivo

El cateo se registró poco después de las 15:30 horas, tiempo local, en un domicilio ubicado sobre la calle Valle Imperial, entre Valle Colorado y Valle Tacupeto. En el sitio se desplegaron oficiales de los tres niveles de gobierno para resguardar el perímetro, mientras los agentes ministeriales cumplían la orden judicial. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Policía Municipal de Cajeme y personal de la Marina se mantuvieron a la expectativa en las inmediaciones para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar cualquier incidente.

Como parte de las medidas aplicadas durante la intervención, se restringió por algunos minutos el tránsito vehicular en el cruce de las calles Valle Colorado e Imperial. Una vez concluida la diligencia, los agentes colocaron sellos oficiales con la leyenda "asegurado" en la entrada de la casa, lo que impide el acceso a cualquier persona ajena al proceso.

Cabe destacar que no es la primera ocasión en la que esta vivienda se encuentra bajo la mira de las autoridades. De acuerdo con antecedentes, el mismo inmueble ya había sido cateado en operativos previos y ha sido escenario de ataques armados que dejaron personas lesionadas, daños visibles en la fachada e incluso víctimas mortales en hechos violentos registrados en años pasados.

Se espera que, a lo largo del día, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comparta información sobre el operativo, los resultados de este y los presuntos generadores de violencia aprehendidos.

Fuente: Tribuna