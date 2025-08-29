Procesan en Veracruz a exdirector de Seguridad Pública por caso de desaparición forzada

Comparta este artículo

Xalapa, Veracruz.- Este pasado 28 de agosto, en punto de las 20:48 horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz anunció que se obtuvo la vinculación a proceso contra Silvestre 'N', exdirector de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, a quien se le acusa de participar en la desaparición forzada de una víctima identificada con las iniciales J.C.M.H.

Asimismo, la investigación se realizó en conjunto con la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, quienes recibieron el reporte del secuestro de la víctima. Es importante recalcar sobre todo que los hechos ocurrieron en octubre de 2014, en el municipio de Omealca, momento en el que se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Tras corroborar las pruebas, se confirmó la vinculación del exfuncionario con el caso, por lo que se dictó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal registrado con el código 61/2019. En caso de que surjan más detalles, se informarán como siempre a través de TRIBUNA, ya que se espera que más adelante haya nuevas actualizaciones sobre las privaciones de la libertad en la entidad.

De acuerdo con información de Infobae, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el presunto vínculo de funcionarios públicos y autoridades estatales de Veracruz con grupos criminales, particularmente en al menos diez municipios donde operan los principales sospechosos. Desde hace tiempo, la violencia en el estado ha alcanzado niveles alarmantes, con cobros de piso, extorsiones, secuestros y asesinatos.

Por su parte, según medios locales, se planea desmantelar células relacionadas con la Mafia Veracruzana o Fuerzas Especiales Grupo Sombra. Como te informamos previamente en TRIBUNA, estas agrupaciones son buscadas por las autoridades desde hace semanas a raíz del asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, quien fue secuestrada y, según se comprobó, torturada antes de su muerte.

