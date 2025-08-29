Secuestro en Ciudad Obregón: Comando armado 'levanta' a persona en la Misión San Xavier

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 29 de agosto, se registró un presunto secuestro en el fraccionamiento Misión San Xavier que desató un operativo al sur de Ciudad Obregón. El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 12:30 horas en las inmediaciones de las calles Sinagoga y Conventos. Tras recibir un reporte a través de la línea de emergencias, diversas corporaciones de seguridad se presentaron en el lugar.

Entre las unidades que acudieron al llamado están elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Su labor inicial consistió en asegurar el perímetro para permitir el trabajo de los equipos de investigación y recabar los primeros datos sobre lo ocurrido. Según la información brindada, una persona habría sido sustraída de un domicilio por un grupo de sujetos armados.

Posteriormente la obligaron a abordar un vehículo para retirarse del sitio con rumbo desconocido, concretando así la privación ilegal de la libertad. Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) asumió las indagatorias para al esclarecimiento de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona afectada. Tampoco hay reporte de personas detenidas.

El lugar donde sucedió la privación de la libertad

Esto sucede un día después de otra acción contra la delincuencia en la zona sur de Ciudad Obregón. Durante la tarde de ayer jueves se realizó un fuerte operativo en las inmediaciones de la colonia Miravalle, donde una vivienda fue asegurada y cateada. El operativo fue ejecutado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con los primeros reportes, en la intervención habrían sido detenidas al menos dos personas y se localizó una cantidad no precisada de narcótico, aunque las autoridades aún no han detallado el tipo ni las características de lo asegurado. El cateo se registró poco después de las 15:30 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Valle Imperial, entre Valle Colorado y Valle Tacupeto, donde se desplegaron autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Fuente: Tribuna