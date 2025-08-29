Son sus propias familiares: Ángel violentó y abusó de dos niñas de 5 y 9 años en Sonora

Comparta este artículo

San Miguel de Horcasitas, Sonora.- Por el delito de abuso agravado reiterado cometido contra dos menores de edad, Ángel 'N', de 36 años de edad, fue arrestado y dejado en prisión preventiva justificada para garantizar la seguridad de las víctimas y la comparecencia del imputado. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Miguel de Horcasitas, específicamente en un domicilio de la calle Ocho, del poblado de Estación Pesqueira.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que, el sujeto, aprovechando su parentesco directo con las víctimas, realizó actos de carácter íntimo en contra de las menores de edad. En el caso de la primera víctima de aproximadamente 5 años al momento de los hechos en 2024, el acusado ejecutó los actos de manera reiterada. Para la segunda víctima, de 9 años, el imputado utilizó violencia física para cometer el delito.

La última agresión ocurrió en una noche del mes de julio de 2025. Las indagatorias de estos hechos fueron iniciados tras la denuncia correspondiente, y gracias a esto, se logró establecer la presunta responsabilidad de Ángel 'N', quien fue capturado por las autoridades. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público le formuló imputación por los delitos mencionados, tras lo que el juez le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

Otro caso similar ocurrió recientemente en el mismo municipio de San Miguel de Horcasitas. La tarde del pasado sábado 16 de agosto, la Fiscalía de Sonora emitió un comunicado de prensa para informar sobre la captura y vincular a proceso de un sujeto, que abusó de una menor durante 3 años. El presunto, identificado como Enedino 'N', de 41 años, es señalado por el delito de abuso agravado reiterado; la víctima actualmente tiene 12 años.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en diversas ocasiones en un domicilio del campo San Nicolás, en la localidad de Estación Pesqueira. Las indagatorias realizadas por agentes de la FGJES establecen que a principios de agosto del año pasado, el acusado realizó tocamientos de carácter inmoral hacia la menor de entonces 9 años, amenazándola para que guardara silencio.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora