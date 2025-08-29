Termina auto llantas arriba tras volcar al norte de Hermosillo; hay dos personas heridas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un accidente vehicular movilizó a los cuerpos de emergencia en el sector noreste de Hermosillo, donde un automóvil tipo sedán volcó, dejando dos personas con lesiones y considerables daños materiales. El suceso tuvo lugar en las calles Navojoa y Agustín del Campo, por fuera del fraccionamiento Puerta Real. La unidad involucrada, un Nissan Sentra de color gris, perdió el control tras chocar contra otro automóvil

Esto provocó que terminara con las llantas hacia arriba sobre el pavimento. El reporte se generó alrededor de las 11:00 horas de este viernes 29 de agosto, lo que desató una rápida respuesta de las autoridades. Al lugar acudió de inmediato un equipo de paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a los dos tripulantes. Tras lograr extraerlos del interior del automóvil fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

Por el momento, no se ha proporcionado información sobre su estado de salud ni sus identidades. Asimismo, personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo se encargó de contener derrames de líquidos provenientes del motor, para evitar el riesgo de incendio. Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal establecieron un perímetro de seguridad. Una vez concluidas las labores de emergencia, se gestionó el retiro del vehículo accidentado.

Los lesionados fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja

Un jugador histórico para los Naranjeros de Hermosillo sufrió un fuerte accidente en la carretera Ciudad Obregón - Guaymas mientras se dirigía a un juego en el Puerto. Se trata de Héctor 'Venado' García, de 52 años de edad, quien jugara por 14 años para los Naranjeros, quedó prensado en el aparatoso choque y tuvo que ser trasladado a un hospital a la capital del Estado, donde lo reportan grave de salud.

García es nacido en Ciudad Obregón, y según reportaron, viajaba rumbo a Guaymas para participar en un torneo de beisbol estatal cuando sucedió el aparatoso choque la mañana de este viernes 29 de agosto, en el kilómetro 159 de la carretera federal México 15. Héctor se desplazaba en un automóvil Nissan Altima cuando ocurrió el choque; transitaba hacia noreste cuando impactó por alcance a un camión de carga, donde quedó el auto atrapado.

Fuente: Tribuna