Detienen a sujeto por amenazar con arma a su vecino en el norte de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este pasado sábado 2 de agosto, alrededor de las 2:20 horas, se registró la detención de un criminal en el cruce de las calles Himénez y Fonelas, del fraccionamiento Puerta del Rey, ubicado en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el sujeto fue identificado como Miguel Ángel, de 31 años, por amenazar con un arma de fuego a su vecino durante una reunión familiar.

Al parecer, en la madrugada el presunto responsable llegó al domicilio antes mencionado a bordo de un sedán Honda color negro. Es así que, una vez en el sitio, procedió a preguntar por una persona que, según los asistentes, no conocían. No obstante, muy molesto por la negativa, el individuo sacó una escuadra calibre .380 y, sin pensarlo ni un segundo, le apuntó directamente a uno de los presentes.

Al susodicho no le bastó con lo anterior, pues intentó disparar; aunque, afortunadamente, el arma no funcionó. Aun así, no se quedó con los brazos cruzados y descargó su coraje golpeando a la víctima con la cacha de la pistola en la frente. En respuesta, el afectado, de 42 años, con ayuda de sus conocidos, logró someter al agresor. Entre todos lo desarmaron y posteriormente lo entregaron a los elementos de la Policía Municipal.

El responsable fue detenido

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que la pistola contenía 14 cartuchos útiles, la cual fue asegurada, y el delincuente fue turnado al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Se desconoce por completo la pena a la que podría ser acreedor; aunque, en caso de que surjan nuevos datos, como siempre, te los haremos saber a través de nuestro medio de comunicación.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna