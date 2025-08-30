Accidente en Ciudad Obregón: Arrollan a motociclista en calles California y Jesús García

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 30 de agosto de 2025 se reportó un accidente automovilístico en las calles California y Jesús García, dejando como saldo a una persona lesionada que se movilizaba a bordo de una motocicleta. Elementos policiales y cuerpos de auxilio arribaron al lugar de los hechos para atender la situación, aunque se aclaró que la víctima no sufrió lesiones graves tras el percance vial suscitado en la colonia Hidalgo.

Según los informes preliminares, el lesionado fue identificado como José 'N', de aproximadamente 25 años de edad, quien fue reconocido como empleado de una importante empresa refresquera. Cuando se desplazaba por el sector mencionado, el individuo fue embestido por otro vehículo y quedó tendido en el pavimento, por lo que testigos del hecho solicitaron la intervención por parte de las autoridades a través de las líneas de emergencia.

Atendiendo el llamado, elementos de Tránsito de la Policía Municipal de Cajeme, así como personal de la Cruz Roja, se presentaron en el área para atender al joven herido. Por su parte, los uniformados se encargaron de cumplir con las indagatorias correspondientes para el deslinde de responsabilidades, a la vez que los paramédicos le brindaron los primeros auxilios al José 'N', quien fue trasladado a un centro médico de la localidad.

Antes de ser llevado al nosocomio, los socorristas le colocaron una férula en el brazo derecho al lesionado. Hasta el momento se desconoce si el suceso derivó en una detención, por lo que se deberá esperar un informe más detallado por parte de las autoridades locales en las próximas horas. De forma constante se hacen llamados a la población en general a extremar precauciones al momento de estar frente al volante.

El joven lesionado sufrió por su propio pie a la ambulancia

Muere hombre electrocutado

En otro caso registrado este sábado, un hombre identificado como Ramón 'N', de 50 años de edad aproximadamente y con domicilio en el ejido Tesopobampo, perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica al momento en el que pintaba un domicilio en las Puerto Ensenada y Ramón Guzmán, en la colonia Luis Echeverría. El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo) hacia el anfiteatro local.

Fuente: Tribuna del Yaqui