Alerta en Sonora: Hallan osamenta humana al interior de fosa clandestina en Nogales

Nogales, Sonora.- En redes sociales, Madres Buscadoras de Nogales confirmaron el hallazgo de una osamenta humana en una fosa clandestina que se ubica en la colonia Bellavista, en el municipio de Nogales. Según el reporte, el hecho se suscitó durante la mañana de este sábado 30 de agosto de 2025 y tuvo lugar en un predio abandonado, precisamente en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Mediante un breve comunicado, el colectivo informó que los trabajos de búsqueda se desarrollaron con la ayuda de una retroexcavadora, con la cual se pudo realizar las excavaciones correspondientes para dar con los restos humanos. También se indicó que la única característica de la víctima que se pudo obtener en el lugar son pulseras bordadas. De acuerdo con la información proporcionada, el colectivo recibió un reporte anónimo sobre presuntas fosas clandestinas.

Agradecemos a esas personas que se siguen reportando. Muchas gracias por perder el miedo y ser el héroe para muchas familias que luchamos día con día por encontrar a nuestro desaparecido. Gracias a las autoridades que siempre nos brindan su apoyo, seguridad y fortaleza para seguir en esta incansable búsqueda", se puede leer en la publicación.

En el sitio también se encontraban elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). El colectivo Madres Buscadoras de Nogales suspendió la búsqueda por motivo de la marcha que se llevó a cabo este sábado por motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, sin embargo, anunció que regresarán a la misma zona en los próximos días para cumplir con una nueva jornada de labores.

Finalmente recomendaron a la población interesada a obtener mayor información en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Además exhortó a los nogalenses a continuar con las denuncias anónimas para poder encontrar a otros ciudadanos desaparecidos, insistiendo en la debida confidencialidad de los próximos reportes que se hagan y asegurando que el único objetivo es recuperar a sus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui