Caen dos objetivos prioritarios en Hermosillo; los atoran luego de un robo a mano armada

Hermosillo, Sonora.- A través de un boletín informativo, la Policía de Hermosillo confirmó la detención de dos objetivos prioritarios que están vinculados a diferentes actos delictivos en la capital de Sonora. Según los informes policiales, la aprehensión se registró a las 21:30 horas del jueves 28 de agosto de 2025, minutos más tarde de haber concretado un robo en una tienda de conveniencia que se ubica en la colonia Las Flores.

De acuerdo con el comunicado emitido por la corporación policiaca, los detenidos fueron identificados como Ramón Leonardo 'N' y José Raúl 'N', de 21 y 28 años de edad, respectivamente. Se informó que los sujetos viajaban a bordo de una motocicleta gris, de la marca Italika, y arribaron al establecimiento que se encuentra en las calles Periférico Norte y Maza de Juárez. Según el testimonio de un empleado, los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego.

El trabajador amedrentado, de 21 años, les otorgó un teléfono celular y el dinero en efectivo que había en las cajas registradoras. Posteriormente, la pareja de asaltantes huyó del lugar con dirección al poniente del Periférico para luego tomar hacia el norte del bulevar Solidaridad. Elementos de la Policía Preventiva los interceptó en las calles Reforma y Villa Hidalgo, en la colonia Lomas de Madrid.

Además de la detención, los uniformados aseguraron una pistola de calibre 40 ml cargada con cuatro cartuchos útiles. Los indicios, al igual que Ramón Leonardo 'N' y José Raúl 'N', fueron puestos a disposición del del Ministerio Público, quien se encargará de definir la situación legal de ambos ya que les investiga por su participación en otros hechos delictivos. Se espera que las autoridades brinden un informe más detallado en los próximos días.

Detienen a cuatro con droga y armas

En otro caso similar registrado en la capital de Sonora, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a cuatro personas en la colonia Olivares, además decomisaron 67 bolsas que contenían una sustancia con las características de un narcótico, arrojando un peso aproximado de 30 kilos. Los arrestados fueron identificados oficialmente como José 'N', Lemuel 'N', Celeste 'N' y Claudia 'N'.

Fuente: Tribuna del Yaqui