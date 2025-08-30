Cajeme: investigan a policías de Esperanza acusados de pedir dinero por liberar a detenido

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- En redes sociales comenzó a circular un video que generó gran revuelo, pues aparentemente policías municipales adscritos a la comisaría de Esperanza, perteneciente al municipio de Cajeme, le habrían solicitado dinero a un joven detenido a cambio de liberarlo. Incluso, en un fragmento se escucha a uno de los supuestos oficiales decir que el caso "quedaría a criterio" de un tercero.

De inmediato, ciudadanos comenzaron a exigir explicaciones a las autoridades, ya que de confirmarse, se trataría de una falta sumamente grave que sin duda ameritaría sanción. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad de los involucrados, así como también se carece de información adicional más allá del clip que circula en distintas plataformas digitales.

Por su parte, Seguridad Pública de Cajeme informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Además, enfatizó que en caso de comprobarse alguna falta administrativa o conducta delictiva, se actuará con toda la firmeza y transparencia. En este sentido, se revisa a todos los elementos asignados a la comisaría de Esperanza.

Seguridad Pública de Cajeme inició con las averiguaciones

En caso de que surjan más detalles, se darán a conocer oportunamente a través de TRIBUNA. Cabe señalar que, de acuerdo con el estudio ¿Cómo se castiga la corrupción en México? Los resultados del combate a la corrupción a la luz de las sanciones administrativas y penales aplicadas a los servidores públicos 2013-2021, este tipo de actos se presenta cuando se abusa del poder público.

El profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de Bolonia, Gianfranco Pasquino, considera que es "el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa", explicando así cómo un funcionario se aprovecha de su posición para beneficiarse de manera indebida.

