Código Rojo en Hermosillo: Encuentran cuerpo en estado de descomposición; identifican a la víctima

Hermosillo, Sonora.- De nueva cuenta se activó el conocido Código Rojo en la ciudad de Hermosillo y todo se debió a que se localizó a un hombre sin vida en inmediaciones del Coloso Alto, ubicado en la zona oriente de la capital sonorense. En este sitio, vecinos localizaron un cadáver en avanzado estado de descomposición y aunque se desconoce la causa de su muerte, la víctima ya fue identificada.

El macabro hallazgo fue reportado alrededor de las 13:00 horas de este sábado 30 de agosto, luego de que vecinos del sector identificaron un olor muy fuerte proveniente de un domicilio, por lo que de inmediato dieron aviso al número de emergencias 911. De inmediato, personal de la Policía Municipal de Hermosillo y otras corporaciones acudieron a realizar una inspección y encontraron resultados positivos en una casa situada en las calles Circunvalación y Nueva Circunvalación.

Localizan a hombre en estado de descomposición en Hermosillo

Al examinar este sitio, los policías confirmaron el hallazgo de un cadáver que se encontraba en estado de descomposición, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora), quienes se encargaron de levantar el cuerpo y la posible evidencia. Hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la causa de muerte de la víctima.

El cadáver será sometido a la necropsia de ley para poder identificar porqué murió. Sobre sus datos, solo ha trascendido que se trata de un hombre que respondía en vida al nombre de Efraín, de alrededor de 50 años. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron al sitio para iniciar con las investigaciones necesarias, a fin de establecer si se trató de un crimen o una muerte natural.

Accidente en Hermosillo deja un muerto

Cabe resaltar que durante la mañana de este sábado se tuvo conocimiento de un brutal accidente en la zona sur de Hermosillo, donde un motociclista murió y otras dos personas resultaron lesionadas. Los hechos ocurrieron sobre el bulevar De los Ganaderos y Las Palmas, cuando el motocilista se impactó contra un vehículo sedán color rojo y murió de forma instantánea; mientras que dentro del auto quedó prensada una mujer, la cual fue rescatada por bomberos y trasladada a recibir atención médica.

Fuente: Tribuna del Yaqui