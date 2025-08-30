Era vehículo de la AMIC uno de las involucrados en el choque de la 5 de Febrero y 200

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado de agosto de 2025, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de las calles 5 de febrero y bulevar Rodolfo Elías Calles, avenida que popularmente es conocida como calle 200, en donde estuvieron involucradas dos camioneta, una de ellas es una unidad oficial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el otro es un vehículo particular.

Aunque preliminarmente se reportaron personas lesionadas, ya que en una de las camionetas viajaba una familia con menores de edad, un informe actualizado de las autoridades locales indicó que únicamente se presentaron daños materiales. Asimismo se explicó que la colisión se suscitó entre la unidad oficial y una Toyota blanca tipo cerrada, las cuales se desplazaban en direcciones opuestas por el mencionado sector.

Tras ser alertados, elementos de Tránsito Municipal se presentaron en el sector para elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) y deslindar responsabilidades entre los conductores, además de desahogar el tráfico vehicular que se vio afectado durante las diligencias que se realizaron en el sitio. Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja también arribaron al lugar de los hechos, pero no fue necesario trasladar a ninguna persona al hospital.

Una unidad oficial de la AMIC y un vehículo particular protagonizaron este accidente de tránsito.

Este percance vial se suma a otros casos contabilizados en lo que va del presente año. Según cifras oficiales, un total de 131 incidentes se han registrado en este 2025, de los cuales se ha derivado un saldo de nueve decesos. El exceso de velocidad ha sido señalado como causa principal de choques graves, de acuerdo con lo reportado por las autoridades, aunado a la falta de cultura vial y el elevado uso del celular al volante que contribuyen a esta tendencia preocupante.

En otro hecho similar reportado a lo largo de sábado en Ciudad Obregón, un motociclista, identificado como José 'N', de 25 años y reconocido como empleado de una importante empresa de refrescos, fue arrollado por un vehículo en las calles California y Jesús García, por lo que tuvo que ser atendido por paramédicos y luego trasladado hacia un centro médico de la localidad.

