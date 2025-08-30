Fatal accidente en Hermosillo: Muere motociclista durante choque con automóvil; hay dos heridos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 30 de agosto se registró una intensa movilización policíaca en la ciudad de Hermosillo, debido a que se registraron varios accidentes que lamentablemente, dejaron saldo fatal. Uno de los percances más aparatosos tuvo lugar en la zona sur, donde un motociclista murió después de chocar contra un vehículo sedán. Este hecho también dejó dos personas lesionadas.

Fue alrededor de las 10:00 horas de este sábado cuando autoridades hermosillenses recibieron el reporte sobre un accidente sobre el bulevar De los Ganaderos y Las Palmas, por lo que de inmediato se desplegó un fuerte operativo en la zona. Acudieron elementos de la Policía de Tránsito, Bomberos de Hermosillo y paramédicos de la Cruz Roja ha atender el suceso en el que estuvieron involucrados un auto y una motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de dos ruedas se impactó contra la parte del copiloto del sedán, frente a una conocida plaza comercial en el sur de Hermosillo. Dentro del auto quedó una mujer prensada y otra persona resultó lesionada, por lo que ambas de inmediato fueron a recibir atención médica a un hospital. Bomberos se encargaron de rescartar a la mujer prensa, de quien se desconoce identidad y datos generales.

Fallece motociclista durante brutal accidente en Hermosillo

Desafortunadamente, el motociclista quedó sin signos vitales en el mismo lugar de los hechos. Después de confirmarse el fallecimiento del sujeto, quien de igual manera permanece en calidad de desconocido, se solicitó el apoyo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora), quienes levantaron evidencia y procedieron a trasladar el cuerpo hacia las instalaciones de la Semefo.

Vuelca camión minero

De igual manera, la mañana de este sábado se registró otro accidente en Hermosillo, el cual por fortuna no dejó víctimas. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 11:00 horas, cuando un camión minero que transportaba roca para elaborar cemento terminó volcado sobre la glorieta del bulevar Jahudiel Zamorano a pocos metros de subir el puente que conecta con la carretera Federal número 15. El tráfico en la zona se vio afectado por varios minutos, debido a que el material que transportaba la pesada unidad acabó regado por la cinta asfáltica.

Vuelca camión minero en Hermosillo

